В США подросток нашёл в грязи возле ручья окаменелость – учёные считают, что это зуб мамонта

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на сайт отеля The Inn at Honey Run.

«Его отец и дядя разбираются в естествознании. Они начали искать в интернете ответ и выяснили, что найденный предмет может быть зубом мамонта или мастодонта», — рассказал владелец отеля Джейсон Найс, пишет CNN.

Семья Джексона и владелец отеля связались с профессорами и учеными в этом районе, чтобы узнать точно, какие окаменелости нашел парень.

Профессора Дейл Гнидовець из Ортонского геологического музея, Найджел Бруш из геологического факультета Эшлендского университета и Ник Кардулис из Программы археологии Вустерского колледжа подтвердили, что подросток нашел гигантский зуб. По мнению специалистов, возраст зуба — примерно несколько тысяч лет, он принадлежал мамонту или мастодонту.

По данным Центра истории Огайо, в штате ранее были обнаружены окаменелости мастодонта и мамонта, которые вымерли около 10 тысяч лет назад. Животные были травоядными, поэтому их коренные зубы имели гладкие гребни для поедания травы.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии обнаружили останки пингвина, чей рост мог достигать 160 сантиметров, а вес — 80 килограммов.