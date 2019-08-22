«Николаевводоканалу» согласовали программу обновления инфраструктуры на 15 лет: «Молчать и говорить, что все хорошо - это преступление»

В четверг, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали городскую целевую программу КП «Николаевводоканала» по обновлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Николаеве на 2019-2033 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, по словам директора КП Бориса Дуденко в программу входит несколько направлений: реконструкции водоснабжения – 1 миллиард гривен, реконструкция водоотведения – 2 миллиарда, реконструкция насосной станции водопровода – 100 миллионов, модернизация системы обеззараживания воды – 83 миллиона, реконструкция насосных станций – 200 миллионов, очистные сооружение водопровода – 500 миллионов, очистные сооружения канализации – 828 миллионов, система фильтрации – 65 миллионов. Общая сумма финансирования составляет – 4 миллиарда 700 миллионов гривен.

Борис Дуденко Александр Сенкевич

Члены исполкома Александр Садыков поинтересовался, сколько средств предприятие получило в этом году из бюджета, на что Борис Дуденко сообщил, что город дал 12 миллионов гривен, которые пошли на погашение кредита ЕБРР. При этом, член исполкома отметил, что в 2019 году предприятие просит 112 миллионов гривен, однако таких средств в бюджете нет, в следующие года по 300 миллионов гривен.

— Если не будет принята программа с нами никто не захочет сотрудничать. Это целевая программа, она будет редактироваться, как по источникам финансирования, так и по программам, которые в ней предусмотрены, будет меняться приоритетность программ, - отметил директор предприятия.

При этом он напомнил, что в Николаеве довольно устаревшая инфраструктура и аварии на коллекторах могут привести к техногенной катастрофе, если заранее не взяться за эти проблемы.

— Мы все прекрасно видели ситуацию на коллекторе на улице Маячной, если такие ситуации будут происходить внезапно, то это будет техногенная катастрофа. Тогда будут останавливаться очистные сооружения, канализации, придется отключать от воды весь город. Сегодня водоканалу молчать и говорить, что все хорошо, я считаю, это преступление. Мы информируем исполком, депутатский корпус о том, что у нас все плохо. У нас 25 лет никто не занимался инфраструктурой, – заявил Борис Дуденко.

Также по словам Бориса Дуденко, состояние структуры водоснабжения критическое и из-за отсутствия инвестиций в городскую инфраструктуру данная система начала деградировать и игнорирование этого вопроса приведет к плачевным последствиям, которые негативно повлияют на экосистему, здоровье людей и на город в целом.

После обсуждения, члены исполкома поддержали программу по реконструкции сетей водоснабжения сроком на 15 лет.

Напомним, что ранее директор КП заявил, что в Николаеве 60% канализационных коллекторов разрушаются и являются непригодными для использования. И такая ситуация для города очень критична.