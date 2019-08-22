Мэр Николаева созывает депутатов горсовета на сессию 5 сентября

На четверг, 5 сентября, городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает очередную 54-ю сессию городского совета.

Об этом свидетельствует его распоряжение от 22 августа №264р, которое опубликовано на странице управление аппарата совета.

Заседание запланировано на 10:00. Рекомендуется рассмотреть земельные и текущие вопросы.

Напомним, как 8 августа, депутаты Николаевского городского совета собрались на 53-ю внеочередную сессию. Депутаты утвердили земельные вопросы, а также вопрос по перераспределению бюджета.

Стоит отметить, что крайняя земельная сессия длилась с марта по июнь. Изначально в повестке дня было 752 земельных вопроса. В итоге, в ходе восьмого заседания сессии депутаты исключили из повестки дня около 400 земельных вопросов и мэр Сенкевич закрыл сессию.