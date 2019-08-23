Николаевца заставили пройти медкомиссию в военкомате, чтобы он мог получить прописку в общежитии

В Николаеве 53-летний Александр Говоровский вынужден пройти медкомиссию в Корабельном районном военкомате, чтобы получить прописку в общежитии (регистрацию по месту жительства).

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал его жена.

По ее словам, их семье дали комнату в общежитии, но они не могут получить регистрацию по месту жительства уже второй месяц. Женщина хотела пройти эту процедуру в паспортном столе, но там сказали, что такой услугой они больше не занимаются.

- В райадминистрации, в мэрии нужно сутками сидеть, чтобы взять номерок и прописаться. Я прошлую пятницу с 6 утра до 16:00 просидела, чтобы взять талончик, - говорит женщина.

Кроме того, прописать её могут только с мужем. Он возмущена, что его послали в Корабельный районный военкомат проходить медкомиссию и не понимает, как связана регистрация и медицинское обследование.

- Чтобы прописать мужа, его послали в военкомат полностью пройти комиссию. Вчера он целый день просидел, чтобы попасть к хирургу. И это каждый день такое… Ему сказали придти в 9 часов, а оказалось, что врач будет аж в час дня. Потом послали его к кардиологу, чтобы ложиться на стационар, якобы у него какие-то проблемы с сердцем. Ему 53 года, он целыми днями сидит в военкомате, проходит врачей, - отмечает жительница Николаева.

Напомним, в 2017 году николаевец возмутился, что днями сидел под кабинетами чиновников и так не смог прописаться в своей квартире.