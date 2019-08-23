В Украине отмечают День Государственного флага – торжественные мероприятия прошли и в Николаеве

Фото: Facebook Офиса Президента Украины В пятницу, 23 августа, в Украине традиционно отмечается День Государственного флага. В связи с этим по всей стране, в том числе и в Николаеве, запланированы торжественные мероприятия.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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09:28 Украинские политические и военные деятели на своих страницах в Facebook публикуют посты с поздравлениями с Днем флага.

09:24 В Николаеве в честь праздника возложат цветы памятникам Тарасу Шевченко, Вячеславу Черноволу, Николаю Аркасу, Героям Небесной сотни и Героям-Ольшанцам.

09:10 Торжественные мероприятия начались и в Николаеве.

Мероприятие проходит при участии руководства ОГА, облсовета и горсовета: исполняющий функции и полномочия главы облгосадминистрации Александр Трайтли, замглавы облсовета Андрей Кротов и городской глава Александр Сенкевич, а также народный депутат Украины многих созывов Иван Заец. Все они выступили перед собравшимися.

09:08 На Софийской площади в Киеве участие в мероприятии принимают кроме прочих премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак.

09:06 В честь Дня Независимости Украины ряду отдельных бригад ВСУ соответствующим Указом Президента Владимира Зеленского были присвоены имена известных украинских военных деятелей.

08:57 На Софийской площади началась торжественная церемония поднятия флага.

08:38 В Киеве на Софийской площади в 09:00 состоится торжественное поднятие флага, в котором примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в Николаеве флаг поднимут возле здания Николаевского облсовета. Мероприятие состоится при участии первых лиц города и области.