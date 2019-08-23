В Киеве прошла репетиция «Шествия достоинства» ко Дню Независимости

В центре столицы прошла репетиция торжественных мероприятий ко Дню Независимости, которые в этом году заменят традиционный военный парад с бронетехникой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Украина готовится отмечать 28-й День Независимости. 24 августа запланировано чествование памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония состоится возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где будут объявлена общенациональная минута молчания.

После чествования погибших на Аллее Героев Небесной сотни начнется «Шествие достоинства».

Также в рамках торжеств будут представлены несколько художественных инсталляций в виде щитов «Беркута», пожарной машины с брандспойтом (той, что перекрыла улицу во время противостояния в 2014-м).

В памятных мероприятиях вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности, дети.

Среди инсталляций будет и карта Украины, окрашенная в белый цвет, который раскрасят дети сине-желтыми ладонями.

В рамках празднования на главной площади страны впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который выполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов, как символ единства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада на День Независимости Украины. Вместо этого 300 миллионов гривен на его проведение будут перенаправлены на премии военным.