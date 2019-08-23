«Есть доступ к базам данным», - глава таможни Нефедов заявил, что полиция может останавливать и штрафовать «евробляхеров»

В рамках действующего законодательства правоохранители могут выписывать штрафы водителям нерастаможенных машин на еврономерах, так как имеет доступ к таможенным базам.

Об этом передает «УНИАН» со ссылкой на председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

- У полиции есть доступ к таможенным базам данных. Мое понимание - да, - сказал Нефедов, когда отвечал на вопрос о том, имеет ли право полиция не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

Напомним, что с 24 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тысяч грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.

Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Рада отсрочит штрафы за «евробляхи» на три месяца после начала работы нового парламента