На Николаевщине хотят лишить родительских прав мать семерых детей

В Новоодесском районе Николаевщины патрульная полиция совместно со службой по делам детей проверили, как выполняет родительские обязанности многодетная мать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

На горячую линию службы по делам детей поступило сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили ряд недостатков в воспитании и уходе за детьми. После осмотра детей направили в больницу для тщательного обследования состояния здоровья. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

Также на женщину составили административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Как стало известно «Преступности.НЕТ», всего эта женщина родила семь детей, с ней проживает шестеро. В прошлом году она родила седьмого ребенка, но соцслужбы отказались ей его отдавать, учитывая тяжелую ситуацию в семье.

Напомним, что ранее на Николаевщине мать с маленькой дочкой пряталась от социальных служб в полуразрушенном доме.