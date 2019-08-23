Сегодня, 23 августа, в оккупированном Крыму неизвестные покрасили стеллу ялитнской гостиницы «Интурист» в цвета украинского флага.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В сети массово отреагировали на опубликованные фото.

«Только на оккупированных территориях понимают настоящее значение ФЛАГА твоей страны… Желаю всем ценить и понимать!», — написала блогерка RoksolanaToday.

«С праздником! Держитесь!», — обратилась к крымчанам Ирина Соколова.

«Взаимно! Поздравляю с Днем Флага Украины! Желаю как можно скорее, чтобы наш флаг развевался на всех улицах и во всех городах и селах на оккупированных территориях», — пожелала пользователь Галина.

Тем временем в Twitter появилось новое фото — из аннексированного Севастополя. Там воздушные шарики в цветах украинского флага прикрепили к дереву в центре города. Об этом сообщает «Факты».

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам всего мира принять участие во флешмобе ко Дню Флага. Однако, ранее в Николаеве неизвестные нарисовали свастику на постаменте где стоял памятник Ленину на центральной площади города.