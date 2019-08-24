Ко Дню Независимости Украины глава государства присвоил звания заслуженных троим николаевцам

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины отметил присвоил почетные званиям троим николаевцам.
Об этом свидетельствует указ главы государства №616/2019 от 22 августа.
Звание заслуженного работника культуры Зеленский присвоил директору Березанской централизованной библиотечной системы Евгении Тумановой, звание заслуженного работника образования ветерану педагогической работы Татьяне Блакитной (директору школы №57, - ПН), а звание заслуженного работника физической культуры и спорта старшему тренеру-преподавателю детской спортивной школы №7 Николаю Салееву.
Напомним, ранее Президент Украины присвоил педагогу из Баштанки звание заслуженной учительницы.