Ко Дню Независимости Украины глава государства присвоил звания заслуженных троим николаевцам

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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины отметил присвоил почетные званиям троим николаевцам.

Об этом свидетельствует указ главы государства №616/2019 от 22 августа.

Звание заслуженного работника культуры Зеленский присвоил директору Березанской централизованной библиотечной системы Евгении Тумановой, звание заслуженного работника образования ветерану педагогической работы Татьяне Блакитной (директору школы №57, - ПН), а звание заслуженного работника физической культуры и спорта старшему тренеру-преподавателю детской спортивной школы №7 Николаю Салееву.

Напомним, ранее Президент Украины присвоил педагогу из Баштанки звание заслуженной учительницы.

Виолетта Чех

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русскийобщество