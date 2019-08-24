Порошенко не пришел на Шествие достоинства, организованное властью – говорит, не знал, что там будет

Экс-Президент Украины Петр Порошенко пришел на прием к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому в Мариинский дворец и объяснил свое отсутствие на Шествии достоинства.

Об этом сообщает «Левый берег».

Как известно, из пяти предыдущих Президентов на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Независимости Украины, присутствовали только трое: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко не пришел.

– Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву Президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма, - сказал Порошенко.

На замечание журналиста, что на Шествии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко ответил слдующее:

– Честно говоря, я не знал, что там будет.

Также на вопрос получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил: