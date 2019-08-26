«Впереди осень, посмотрим, как он себя поведет», – директор ДЖКХ Николаева о газоне в Каштановом сквере, который засох после замены

В Каштановом сквере Николаева после замены снова засох газон, который ранее пересадили с Соборной площади из-за ее реконструкции.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 25 июня, спустя почти две недели после первого перемещения газона, он начал местами высыхать. Сам директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев в эфире программы «Диалог» на ТРК «Март» отметил, что специалисты не теряют надежды все исправить, а случившееся объясняется «стрессом», который испытала трава. 16 июля, в Каштановом сквере продолжили выкладывать новый газон, который ранее засох после перемещения с Соборной площади.

В комментарии корреспонденту директор департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что несмотря на частые поливы газон начал засыхать и во второй раз.

— Подрядчик поменял его (газон, - ПН) и он снова пропал. По всей видимости затемнения и недостаточное количество влаги сказались, хотя его очень много поливали. В любом случае договор еще не закрыт, выплаты не проведены. Специалисты примут решение. Просто, если обратить внимание, местами есть что-то зеленое. Впереди осень, посмотрим как он себя поведет. Наличие хоть какого-то шанса это лучше, чем если его нет в принципе, - сообщил Сергей Коренев.

Ранее сообщалось, что газон поливают дважды в день, а если он не приживется, подрядчик меняет его за свой счет.

Напомним, что в Николаеве на реконструированной Соборной площади в день празднования 230-летия города помимо фонтанов не будет также деревьев в кадках, фонарей и мобильных лавок.