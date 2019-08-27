Николаевский зоопарк заключил договор на доставку жирафов и слонов – всей суммы на трансферы пока нет

В николаевский зоопарк в скором времени доставят двух жирафов и двух слонов.

Об этом свидетельствуют торги, объявлены на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно торгам, жирафов в Николаев доставит немецкая фирма MSO International Zoo Services Gmbh.

Согласно договору жирафов доставят за 510 тысяч гривен, а слонов – за 825 тысяч. Жирафов доставят из Чехии, а слонов - из Голландии.

Однако сам директор зоопарка Владимир Топчий в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что жирафов привезут за 11 тысяч евро (около 300 тысяч гривен). Зоопарк эту сумму оплатит самостоятельно.

— Перевозит его немецкая фирма, которая занимается транспортировкой животных. Мы для этого объявили тендер. Естественно, в Украине никто на этот тендер не отозвался. Отозвалась вот эта фирма по минимальной цене. Стоит нам это порядка 11 тысяч евро. Зоопарк оплатит это самостоятельно. К сожалению, спонсоров, кто бы мог привезти жирафов из Европы, мы не нашли, - сказал Владимир Топчий.

Перевозка слонов обойдется в 25 тысяч евро. Директор зоопарка рассчитывает на то, что найдутся спонсоры, которые оплатят транспортировку этих животных.

— Порядка 25 тысяч евро будет стоить транспортировка слонов. Может быть кто-то захочет отпиариться на этом деле, показать, какой он хороший и привезет слонов в николаевский зоопарк, вот это было бы здорово. К сожалению, жирафов мы должны оплатить самостоятельно, - отметил Владимир Топчий.

Также Топчий пожаловался на то, что уже сейчас зоопарк должен оплатить таможенный сбор в сумме 40 тысяч гривен.

— Тут еще самое интересное – уже сейчас мы должны заплатить 40 тысяч гривен нашей таможне. Неизвестно, за что, почему и как. Вот я каждый раз от этого с ума схожу. Таможня берет 40 тысяч гривен – за то, что жирафы приедут в Украину. Куда мы не обращались за эти годы, как мы не просили освободить... Эти 40 тысяч надо заработать. Но, естественно, никто нам этих денег не даст, мы эти деньги должны заработать сами, - добавил Владимир Топчий.

Жираф прибудет в Николаев с 28 до 29 августа, слоны по идее должны быть в николаевском зоопарке уже в октябре. Взамен зоопарк отдает Китаю белого медвежонка Сметанку. Обмен происходит согласно всемирной программе обмена редкими видами животных.

Напомним, в Австралии провели конкурс на звание самой очаровательной коалы.