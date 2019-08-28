В Николаевском облсовете наградили военнослужащих и сыграли для них концерт

В среду, 28 августа, в Николаевском областном совете состоялось награждение военнослужащих и прошел праздничный концерт, приуроченный 28-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLIFE».

- Сегодняшнее мероприятие было организовано, чтобы отметить военных, которые показывают достойную службу, образцовую службу, которые являются примером добропорядочности, дружбы. Хочется отметить солдат и еще раз поклониться вам за ту работу, которую вы проводите, - со сцены выступила глава облсвета Виктория Москаленко.

На месте, где раньше стоял президиум облсовета, расположился военный оркестр Южной Военно-Морской базы «Восток». Торжественная часть мероприятия ознаменовалась вручением наград «Крест Святого Николая» и грамот Николаевского облсовета.

После для всех собравшихся сыграл оркестр и артисты из проекта «Армия с народом»: Иван Носик, Денис Мисанчук, Марина Васильева. Все они исполняли известные публике песни «Армія з народом», «Нам є що захищати», «Марш української нової армії», «Браття українці».

Напомним, ранее по случаю 28-й годовщины Независимости Украины председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение о праздновании и награждении знаками отличия Николаевского областного совета жителей Николаевской области.