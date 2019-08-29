Pornhub снял «самое грязное порно», чтобы привлечь внимание к загрязнению Мирового океана

Pornhub снял ролик на самом грязном пляже планеты для того, чтобы привлечь больше внимание к проблемам экологии.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLIFE».

В ролике, снятом в рамках кампании The Dirtiest Porn Ever («Самое грязное порно в мире») пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом на пляже, а на заднем плане люди в защитных костюмах убирают его от мусора.

Ролик стал частью раздела Pornhub Cares, который занимается благотворительностью. За каждый просмотр этого видео сайт будет отчислять средства в некоммерческую организацию Ocean Polymers занимающейся сбором и переработкой мусора, попадающего в океан.

Как отмечает вице-президент сайта Кори Прай к этой идее их побудили данные статистики, согласно которой в настоящий момент в океане находится более 12 миллионов тонн пластика.

В Ocean Polymer также считают, что с помощью платформы Pornhub можно привлечь внимание большего количества людей к этой проблеме.

«Это бренд со значительным глобальным охватом, охватывающий всю демографию, поэтому он является очень эффективной платформой для повышения осведомленности о проблемах, с которыми мы сталкиваемся сегодня в наших океанах», — отмечает исполнительный директор Ocean Polymers Хэзер Вигглсворт.

Ранее сообщалось, что в Черном море содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном. К такому выводы пришли исследователи ЕС/ПРООН, Минэкологии и природных ресурсов.