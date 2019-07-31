Черное море загрязнено в два раза больше Средиземного, - ЕС

В Черном море содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном. К такому выводы пришли исследователи ЕС/ПРООН, Минэкологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На основе исследований, проведенных с 2017 года в прибрежных водах Грузии, Украины, России и в открытом море, ЕС заявляет, что 83% морского мусора составляет пластик: «а именно бутылки, обертки от конфет и пакеты».

Большие реки Украины несут к морю от шести до 50 единиц мусора в час.

Таким образом, в Черном море есть 90,5 предметов мусора на квадратный километр. Для сравнения, в Средиземном море их 50.

Кроме того, в исследованиях Черного моря указано, что «концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение».

Некоторые обнаружены химические вещества опасны для морской жизни и жизни человека.

Среди них - бензапире́н, «несколько пестицидов, инсектицидов, а также ртуть и антипирены в рыбе», говорится в сообщении.

Численность популяции всех видов дельфинов, обитающих в Черном море, является «относительно низкой», отмечают в ЕС. Наибольшие группы дельфинов обнаружены вблизи дельты Дуная и у острова Змеиный.

Также растёт количество инвазивных видов, которые могут навредить морской экосистеме.

Еще ЕС отмечает улучшение состояния крупнейшей в мире колонии красных водорослей - филофорного поля Зернова - с «плохого» до «удовлетворительное».

Кроме того, во время исследований во многих пробах по всему Черному морю обнаружили признаки присутствия европейского осетра, который считался почти исчезнувшим.

«Полученные результаты исследований должны способствовать» улучшению «статуса Черного моря ..., а также глобальном пониманию текущих рисков и угроз морской экосистеме», - заявил руководитель проекта ЕС Ярослав Слободник.

Проект ЕС по мониторингу Черного моря продлится до 2020 года и имеет бюджет в 1,6 миллиона евро.

Напомним, как на побережьях Черного моря массово фиксировалось так называемое «цветение» воды, из-за чего волны становились зеленого цвета, а вода у побережья больше напоминала болото. А ранее возле здания Николаевской мэрии устроили забастовку две 15-летние школьницы. Вместо уроков они решили привлечь внимание людей к проблемам экологии.