В Николаеве у матери-алкоголички забрали троих детей и через суд хотят лишить ее родительских прав

В Николаеве у матери-одиночки, которая злостно уклоняется от выполнения родительских обязанностей, изъяли трех малолетних детей.

Об этом сообщает администрация Заводского района, передает департамент информационного обеспечения Николаевского городского головы.

Так, 23 августа, во исполнение решения исполкома Николаевского городского совета, службой по делам детей администрации Заводского района совместно с представителями патрульной полиции отобраны трое малолетних детей от одинокой матери.

Женщина злоупотребляет алкогольными напитками, а дети проживали в антисанитарных условиях.

Девочка 8 лет и мальчик 7 лет доставлены в коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации» Николаевского областного совета. Младший ребенок, девочка 2 лет 10 месяцев, доставлена ​​в Николаевской городской детской больницы № 2.

Что касается матери детей, то в судебном порядке слушается дело о лишении ее родительских прав в отношении изъятых детей.

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