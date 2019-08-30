Apple уволила более 300 сотрудников, нанятых для прослушки Siri

Американская корпорация Apple прекратила контракты 300 сотрудников, которые были наняты для прослушивания голосового помощника Siri на устройствах пользователей.

Об этом сообщает «The Guardian».

«Сотни работников Apple по всей Европе, которые были наняты для проверки аудиозаписей Siri на наличие ошибок, потеряли работу после того, как компания объявила, что прекратила программу в начале этого месяца», - сказано в сообщении.

В ирландском офисе в городе Корк с более чем 300 сотрудниками были завершены контракты. Однако, по словам бывших работников, контракты пока разорвали только в этом городе. Остальных перенаправили в другие города по всей Европе.

Работники были наняты в рамках программы «оценка», которая проверяла звук, записанный Siri. Однако сами сотрудники часто слышали конфиденциальную информацию.

Отмечается, что сотрудники находились в оплачиваемом отпуске со 2 августа, в день, когда Apple объявила о своем решении приостановить данную программу.

После временной приостановки программы компания решила окончательно прекратить ее действие. Также на своем официальном сайте Apple заявила, что в новом программном обеспечении откажется от сохранения аудиозаписей взаимодействия пользователей с Siri по умолчанию.

Напомним, что Facebook платит сотням сторонних компаний за то, что они транскрибируют аудиозаписи пользователей своих сервисов (расшифровывают их в текстовый формат - ПН).