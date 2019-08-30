Уважаемая редакция…

Так в эпоху газеты "Правда" начинались письма трудящихся с соответствующими сигналами. О тех или иных общественных проблемах. Или отдельных неприятных событиях. В надеже на помощь этой самой редакции.

Сейчас все совсем не так, никто в редакцию за помощью не обращается – полная свобода слова, поддержанная электронными средствами коммуникации. Впрочем, с общественным диалогом не все у нас в порядке, о чем мы говорили в прошлый раз. И, может быть, кто-то удивился, что о роли СМИ в этом деле было сказано маловато, вскользь. Ликвидируем пробел. Но не путем рассуждений, размышлений, анализа, а путем организационного проектирования. Предложим уважаемым редакциям (трем для чистоты эксперимента) некий проект. Вот он:

Рис. 1. Фейсбук-редакция: новый уровень общественного диалога.

И теперь некоторые пояснения.

А нужны? Ведь это только идея. Будут заинтересованные редакции – обсудим соответствующие детали. Но если не будет заинтересованных в принципе, так зачем тогда углубляться?

Уважаемые авторы…

Действительно, если присмотреться к схеме, то ее успех только наполовину зависит от редакции. Есть вторая половина команды – авторы. Люди, которые, во-первых, знают, что сказать по определенной теме, во-вторых, хотят и, в-третьих, умеют это делать. И они не журналисты на оплате у редакции – просто активные, неравнодушные граждане. Возможно, активисты общественных организаций, депутаты. А, может, партийные менеджеры.

Заинтересованы ли авторы в том, чтобы общественный диалог был более эффективным, результативным, чем это получается у нас сегодня? Если да, то что можно сделать для этого? Нет, не правительству и ООН – нашим авторам своими силами. По-моему, образовать неформальные сообщества под крылом редакции. Которые бы смогли перевести общественный диалог по конкретной теме (мы же выделили их в форумы) сделать более результативным. Что это значит? Ну вот и первая дискуссия наметилась для этих проблемных форумов – для каждого. Потому что нет сомнений в том, что ответ существенно зависит от отрасли (или темы).

Уважаемый читатель…

Что, третья половина? А что – нет? Диалог, о котором мы беспокоимся – это для кого? Может ли он быть успешным без аудитории? Заинтересованной, активной, компетентной. Фантазия? Очень может быть.

Продолжение разговора тут. Редакция, авторы и читатели встретились, наконец, в дружном сообществе как равноправные партнеры общего предприятия? Посмотрим, посмотрим…