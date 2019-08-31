На Николаевщине мужчина искал металлолом и наткнулся на артснаряд времен прошлых войн - находку уничтожили спасатели

В пятницу, 30 августа, группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожили артиллерийский снаряд калибром 57 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, накануне на улице Торговой село Новобогдановка Николаевского района во время поиска металлолома мужчина обнаружил опасную находку, о чем сразу сообщил спасателям.

Боеприпас уничтожен путем контролируемого подрыва.

Напомним, что в Николаевском районе Николаевской области в среду, 21 августа, спасатели уничтожили два артиллерийских снаряда.