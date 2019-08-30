Служба безопасности Google обнаружила систему, которая 2,5 года взламывала тысячи iPhone

Исследователи из внешней службы безопасности Google обнаружили операцию по взлому iPhone, жертвами которой стали тысячи пользователей.

Об этом сообщает «The Guardian».

Cообщается, что на протяжении 2,5 лет эта система использовала небольшое количество взломанных сайтов для распространения вредоносных программ на телефоны пользователей. Достаточно было лишь раз зайти на сайт.

После взлома, злоумышленникам было доступно местоположение, все пароли, истории чатов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и iMessage, а также адресная книга и база данных Gmail.

Избавиться от этого можно было достаточно просто. Нужно было перезагрузить телефон и не посещать больше взломанный сайт. Однако некоторые данные и так оставались у злоумышленников.

«Учитывая широту похищенной информации, злоумышленники, тем не менее, могут поддерживать постоянный доступ к различным учетным записям и службам, используя украденные данные аутентификации из цепочки для паролей, даже после потери доступа к устройству», - говорится в сообщении.

В общей сложности для запуска системы было использовано 14 уязвимостей в iOS.

В компании Google проинформировали, что сообщили Apple о проблемах безопасности их операционной системы 1 февраля. Затем, 7 февраля, Apple выпустила обновление, которое исправило эти недостатки.

Напомним, что Apple уволила более 300 сотрудников, нанятых для прослушки Siri.