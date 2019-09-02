В Пентагоне разрабатывают систему для борьбы с дезинформацией в соцсетях

Агентство передовых исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) заказало разработку программного обеспечения для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ.

Об этом сообщает Bloomberg, передает «Громадське».

Задачей программы «Семафор» (Semantic Forensics — семантическая экспертиза) будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и звуковых материалов в социальных сетях.

«То, что социальными медиа злоупотребляют и используют их для влияния на выборы, является фактором риска. Действительно интересно, что DARPA пытается создать системы сдерживания, желаю им удачи. Однако без законодательного сопровождения это будет далеко от совершенства», — говорит специалист по коммуникациям, доцент Университета Сиракуз Дженнифер Грайгил.

Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, сможет выявлять умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными. Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тыс. новостных статей и 250 тыс. сообщений в соцсетях, в которых вместе будут содержаться 5 тыс. фальшивок.

«Сложный набор детекторов семантических (смысловых) противоречий существенно увеличит нагрузку на фальсификаторов в медиа. Они вынуждены будут выверять каждую семантическую деталь, в то время, как борцам с ними надо будет лишь найти одно или несколько противоречий», — говорится в основополагающем документе агентства от 23 августа.

Авторы проекта надеются, что технологии «Семафор» помогут идентифицировать, понимать и отражать вражеские кампании по дезинформации. На разработку и внедрение системы запланировано четыре года.

Напомним, Великобритания выделит 18 млн фунтов стерлингов в поддержку свободы слова и борьбу с фейковыми новостями в течение трех лет.