Украина продолжит платить пенсии переселенцам в Израиле, - Офис Президента

Украина не отказывается платить пенсии гражданам, выехавшим на постоянное жительство в Израиль.

Об этом говорится в ответе пресс-службы президента Украины на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

В этом президент Владимир Зеленский заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой договоренности. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой», - говорится в ответе.

В пресс-службе подчеркнули, что вопрос о пенсионном обеспечении жителей Израиля с украинским происхождением подняла именно израильская сторона.

Украина и Израиль подписали соглашение о социальном обеспечении граждан обоих государств в сентябре 2012 года в Нью-Йорке: документ подписали министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена открыть свое представительство в Иерусалиме, а Израиль собирается инвестировать в украинскую экономику.