ГАСК из-за ряда нарушений оштрафовал фирму, которая за ₴1 миллион капитально отремонтировал внутриквартальный проезд по Бугскому бульвару

Управление ГАСК Николаевского городского совета оштрафовало и выписало предписание подрядной организации, которая производит капитальный ремонт внутриквартального проезда вдоль домов №5, 5-А, 5-Б по Бугскому бульвару.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Внеплановая проверка на объекте проходила на основании обращения гражданки, которое было на контроле у мэра Александра Сенкевича.

«Во время проверки установлен ряд нарушений по соблюдению требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил при выполнении подготовительных и строительных работ, а именно: строительство объекта архитектуры осуществляется с нарушением утвержденной проектной документации и ДБН, не обеспечено доступность передвижения маломобильных групп населения - высота бордюра по краям пешеходных путей более 4 сантиметров, уклон пешеходных дорожек, примыкающих к проезжей дороги более 10%. Исполнительная документация вообще не ведется. Вышеуказанные нарушения ограничивают равные права на использование объекта различными слоями населения, в том числе МГН», - говорится в сообщении.

По результатам проверки на подрядную организацию и ее руководителя составлены протоколы об административном нарушении (ответственность предусмотрена ЗУ «Об ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности» и ч.1 ст.96 КоАП), а также направлены предписания об устранении нарушений требований градостроительного законодательства. На основании протоколов предприятие и его руководитель привлечен к ответственности в виде штрафа.

Согласно данным публичных закупок на сайте ProZorro работы выполняет николаевская фирма «БУД-ГРАНД-СЕРВИС», которая зарегистрирована с 16 августа 2017 года в центральном районе Николаева, улица Адмиральская, 1. Руководитель фирмы - Сергей Никитин. Уставной капитал - 1 тысяча гривен. Стоимость работ согласно заключенному договору составляет 1 миллион 64 тысячи 618 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 июля 2019 года.

Напомним, что управление Государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета оштрафовало и вынесло предписание застройщику, который занимается строительством спорткомлпекса на улице Строителей в Николаеве.