Чтобы привлечь молодые кадры: В Николаеве из вечерней школы №5, которую закрыли в 2017 году, могут сделать общежитие для учителей

Здание вечерней школы №5. Фото из интернета. В Николаеве бывшую вечернюю школу №5, которую закрыли в феврале 2017 года, могут перепроектировать под малосемейное общежитие для учителей.

Об этом речь шла в четверг, 5 сентября, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед депутатами выступала директор школы №42, член Муниципального совета по вопросам образования, Елена Карпенко, которая рассказала о нуждах школы, а также о нехватке учителей.

— Насущным вопросом для нас является кадровое обеспечение образовательного процесса. По состоянию на 1 сентября количество вакансий по городу - 37 профессиональных ставок, эта цифра на самом деле намного больше. Большинство учителей перегружены из-за отсутствия учителей. Большинство учителей - пенсионного возраста, а средний год учителей - почти 50 лет. Молодых специалистов сегодня в школу пришло очень мало. Уважаемые депутаты, через 10 лет в школах некому будет работать, - сообщил Елена Карпенко.

По ее словам единственным действенным способом улучшения этой ситуации является улучшение жилищных условий учителей.

В ходе обсуждения услышанной информации, Сергей Карцев заявил, что на балансе города есть старые помещения закрытой вечерней школы №5, которая расположена на улице 5-я Слободская. В частности, по его словам на муниципальном совете озвучивалось предложение, чтобы ее перепроектировать под малосемейное общежитие для учителей.

— Есть перекос в сторону служащих, забыли учителей. Нужно от пафосных речей переходить к действиям, - предложил Сергей Карцев.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич дал протокольное поручение первому вице-мэру Владимиру Крыленко совместно с вице-мэром Юрием Степанцом рассмотреть возможность капитального ремонта этого здания под возможное жилье молодых специалистов.

При этом, депутат Дмитрий Сичко отметил, что уровень подготовки учеников зависит от материальной обеспеченности образовательной отрасли. А на сегодняшний день городской совет финансирует эту отрасль лишь на 6% от реальных потребностей.

— Что мы можем после этого требовать от наших директоров, от наших учителей? Я призываю сделать следующий год - год образовательной отрасли, иначе через несколько лет мы получим просто катастрофичный результат, - заявил Дмитрий Сичко.

Напомним, как 10 февраля 2017 года, исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о закрытии вечерней школы №5. Ее закрыли по причине того, что содержать школу было нерационально: в ней училось всего 149 учеников, 46 из которых – выпускники, в школе работало 12 учителей. Педагогов и учеников перевели в другие школы.