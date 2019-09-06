В николаевской школе №48 отравились несколько детей - одну девочку госпитализировали в «инфекционку»

Иллюстрация из интернета В николаевской школе №48, по улице Генерала Попеля, 164, у нескольких учеников вечером 5 сентября появились признаки пищевого отравления.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо», в редакцию которого обратился отец одной из учениц 2-го класса.

Сообщается, что родители «грешат» на школьную столовую, а также отмечается, что это не первый случай.

«Отравление в столовой, уже не один случай. Как нам известно, сегодня после школы стало плохо нескольким детям с 1-го по 4-й класс в 48-ой школе Корабельного района. У нашей девочки - рвота с 18:00 (к позднему вечеру рыгает уже желчью), у остальных началось немного позже, 1 или 2 часа разницы. Ребенку из первого класса у знакомых скорую вызывали - его отвезли в «инфекционку» с температурой. Не понятно, отчего именно отравились дети. Наша девочка кушала котлету и пиццу, которые выдавали в столовой, еще несколько девочек тоже пиццу ели. А одна школьница из 3-го класса, как рассказали знакомые, только компот пила. Можно сделать вывод, что там палочка. Завтра родители собираются идти писать заявление в санстанцию - хотим, чтобы проверили хорошенько школьную столовую», - рассказал Иван Викторович, передает издание.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор школы №48 сообщила, что информацию сейчас проверяют, однако отметила, что у детей может быть другое заболевание, которое сопровождается похожими признаками при отравлении.

— Собираем информацию сейчас. О том, что дети отравились, это только предположение. То, что ребенок попал в больницу с температурой, это может быть что угодно с подобными симптомами, - сообщила директор школы.

При этом, пресс-секретарь областного управления Юрий Багрянцев в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил, что одна девочка из этой школы поступила в инфекционную больницу с признаками отравления.

Напомним, как в николаевской школе №12 из-за ротавирусной инфекции закрыли на карантин второй класс.