С начала июля уровень удовлетворенностью работой Зеленского вырос почти в два раза, - опрос

С начала сентября 2019 года 71% украинцев довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, а отношение к парламенту пока не сформировано.

Об это свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Судя по результатам опроса, уровень удовлетворенности работой Зеленского, с начала июля, вырос почти в два раза.

Также, 29% граждан положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука.

Работой Рады нового созыва довольны 39%, недовольны – 16%.

Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Отметим, что половина украинцев считает, что человек должен иметь право на свободную продажу своей земли. Среди владельцев земельных участков такое право поддерживают 56% граждан. Напомним, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.