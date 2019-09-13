В Украине он будет первым: «Николаевводоканал» хочет построить комплекс сушки осадков на очистных сооружениях канализации

ГКП «Николаевводоканал» разработает проект комплекса сушки осадков на очистных сооружениях канализации для утилизации ила сточной воды, потому что резервуары переполнены и в дальнейшем это может грозить экологическими проблемами.

Соответствующие изменение в инвестиционной программе предприятия согласовал в пятницу, 13 сентября, исполком Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 12 апреля, исполком согласовал «Николаевводоканалу» инвестиционную программу на 2019 год на общую сумму 24 миллиона 565 тысяч гривен.

Экономист по финансовой работе группы стратегического планирования предприятия Евгений Кудели доложил членам исполкома, что в Украине этот проект будет пилотным - пока еще никто не строил такой комплекс. По его словам.

— В инвестиционную программу «Николаевводоканала» на 2019 год добавлено мероприятие «Разработка проекта комплекса сушки осадков на очистных сооружениях канализации». Внесение этого мероприятия обусловлено острой необходимостью решения проблемы с утилизацией ила сточной воды. На сегодня иловые резервуары, практически, переполнены и площадки в ближайшем будущем не смогут принимать ил. Это грозит негативными последствиями экологии региона и штрафными санкциями для предприятия. Поэтому предлагается внести дополнение в данную программу. В Украине такой комплекс будет первым, это пилотный проект. Это предложение уже согласовано с Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – проинформировал специалист «Николаевводоканала».

При этом он заметил, что финансирование программы не увеличиться, так как все будет происходить в рамках перераспределения ранее утвержденной суммы.

Напомним, что 22 августа, члены исполнительного комитета согласовали «Николаевводоканалу» программу обновления инфраструктуры на 15 лет. В программу входит несколько направлений: реконструкции водоснабжения – 1 миллиард гривен, реконструкция водоотведения – 2 миллиарда, реконструкция насосной станции водопровода – 100 миллионов, модернизация системы обеззараживания воды – 83 миллиона, реконструкция насосных станций – 200 миллионов, очистные сооружение водопровода – 500 миллионов, очистные сооружения канализации – 828 миллионов, система фильтрации – 65 миллионов. Общая сумма финансирования составляет – 4 миллиарда 700 миллионов гривен.