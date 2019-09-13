На Соборной площади Николаева возле Флотского бульвара начали укладывать новый газон: «Не брусчаткой единой»

В Николаеве на территории Флотского бульвара, который граничит с Соборной площадь, устилают новый газон.

Об этом департамент ЖКХ Николаевского горсовета сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обустройство зеленой зоны предусмотрено проектом реконструкции Соборной площади.

«Не брусчаткой единой. На бульварной части, граничащей с площадью, уже начато вложения рулонного газона. Подрядчик будет ухаживать и обслуживать его до момента, пока трава приживется на новом месте. Зеленое обрамление призвано дополнить общую картину реконструированной центральной городской площади и сделает ее вид более яркой, красочной и приятной для горожан, которые здесь будут отдыхать», - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях вокруг территории Соборной площади убрали строительный забор, и прохожие начали знакомиться с центральной городской площадью. При этом работы здесь не завершены – их продолжат после Дня города.

Как известно, многие критикуют проект реконструкции площади, так как теперь она серая и на ней мало растений. В частности, в ДЖКХ призывают николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее.