«Укрзалізниця» показала первый модернизированный плацкартный вагон

«Укрзалізниця» получила модернизированный плацкартный вагон за 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

- Мы демонстрируем, как должны выглядеть все плацкартные вагоны. А главное — каким должен быть уровень комфорта. В этом году начали модернизировать три плацкартных вагона. Сейчас «Укрзалізниця» работает над бюджетом на 2020 год. В компании почти 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания вместе с Правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов, — рассказал председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.