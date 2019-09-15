«Укрзалізниця» показала первый модернизированный плацкартный вагон

«Укрзалізниця» получила модернизированный плацкартный вагон за 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
- Мы демонстрируем, как должны выглядеть все плацкартные вагоны. А главное — каким должен быть уровень комфорта. В этом году начали модернизировать три плацкартных вагона. Сейчас «Укрзалізниця» работает над бюджетом на 2020 год. В компании почти 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания вместе с Правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов, — рассказал председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.
Стоимость капитально-восстановительного ремонта одного плацкартного вагона составляет примерно 10,5 млн грн.
Все работы «Укрзалізниця» выполнила в собственном Каховском депо. Почти все комплектующие — отечественных производителей.
Напомним, «Укрзалізниця» проведет опрос среди пассажиров касаемо степени удовлетворенности оказанными компанией услугами.