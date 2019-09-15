В «Николаевском зоопарке» торжественно открыли для посещения вольеры с жирафами

В воскресенье, 15 сентября, в «Николаевском зоопарке» торжественно открыли для посещения вольеры для больших животных «Большое сафари», в которых сейчас обитают недавно привезенные жирафы.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

С самого утра у зоопарка образовалась большая очередь, сотням горожан не терпелось увидеть новых его обитателей – жирафов Нуру и Логана. Впервые гости могли познакомиться с длинношеими жирафами Ротшильда, которых привезли к 230-летию Николаева. По этому случаю состоялся масштабный праздник для детей и взрослых, в рамках которого отметили всех причастных к появлению «самых высоких николаевцев» в городском зверинце.

Директор Владимир Топчий и городской голова Николаева Александр Сенкевич наградили нагрудными знаками, изготовленными специально к 120 годовщине зоопарка, которая будет отмечаться через два года, экс-нардепа Артема Ильюка, экс-депутатку Тамилу Бугаенко, руководителя ООО «Миколаївміськбуд» Михаила Желдубаева и работницу зоопарка Веру Журавлеву.

— Друзья, наконец-то у нас появились жирафы. Перед этим была проделана долгая и долгая работа. В 2014 году николаевцы так захотели жирафа, что собрали по программе «Папа, хочу жирафа» 230 тысяч гривен. За эти деньги была сделана проектная документация, после за деньги бюджета началась работа. Вы знаете, у победы сотни отцов, и только поражение – сирота. Но, в этом случае, чем больше отцов у этого проекта, тем лучше. [...] Конечно же, мы все ждем еще одного праздника, когда у нас появятся слоны. Они тоже должны появиться в этом году. Мы делаем для этого все возможное и невозможное. Поэтому, я вас прошу, любите свой город, ведь кроме нас, его любить некому. И если долго о чем-то мечтать и прикладывать к этому усилия, любая мечта обязательно сбудется, – сказал Сенкевич, который также был среди награжденных.

Сами жирафы находятся в зимнем вольере. После адаптации их переведут в летний. Нуру, который приехал первым, встречал гостей за стеклом. А Логан, который поселился в зоопарке на этой неделе, пока еще стоял за решеткой. Работники зоопарка просят всех посетителей не фотографировать животных со вспышкой, дабы не пугать их, а также не стучать по стеклу и не шуметь.

Как известно, взамен за двух жирафов и двух слонов зоопарк отдает Китаю белого медвежонка Сметанку. Обмен происходит согласно всемирной программе обмена редкими видами животных. «Николаевский зоопарк» только оплачивает доставку животных. Жирафов в Николаев привезли за 11 тысяч евро, эта сумма уж оплачена. Перевозка же слонов обойдется в 25 тысяч евро. Эти деньги еще предстоит найти.