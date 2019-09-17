Президент ко Дню спасателя отметил орденом «За заслуги» III степени замначальника Николаевского ГУ ГСЧС

Николай Панасенко Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени первого заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николая Панасенко.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №697/2019.

Так, полковника службы гражданской защиты наградили за личные заслуги в укреплении государственной системы гражданской защиты, мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга и по случаю Дня спасателя.

Справка:

Панасенко назначили на должность первого заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области 28 февраля 2013 года.

Родился 17 сентября 1974 года в Николаеве. В 1996 году окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ, специальность - пожарная безопасность, квалификация - инженер пожарной безопасности.

Служебная деятельность:

1991-1996 - слушатель Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД РФ.

1996 - 1998 - старший инспектор шестнадцатого подчиненной государственной пожарной части Центрального района. Николаева управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Николаевской области.

02.1998 - 06.1998 - старший инженер управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Николаевской области.

06.1998 - 10.1998 - старший инженер отдела государственного пожарного надзора и нормативно-технической работы управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Николаевской области.

10.1998 - 02.2002 - начальник первого самостоятельной государственной пожарной части Центрального района. Николаева управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Николаевской области.

02.2002 - 10.2002 - помощник начальника штаба пожаротушения государственной пожарной охраны Николаева управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Николаевской области.

10.2002 - 09.2003- заместитель начальника по мобилизационной работе штаба пожаротушения отдела пожарной безопасности в Николаевской области Госпожбезопасности МЧС Украины.

09.2003 - 06.2004 - начальник сектора мобилизационной работы Управления МЧС Украины в Николаевской области.

06.2004-03.2006 - начальник отдела мобилизационной работы Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

03.2006 - 04.2007 - начальник отдела планирования и мониторинга техногенно-природной безопасности Управления МЧС Украины в Николаевской области.

04.2007 - 03.2011- заместитель начальника управления - начальник отдела планирования мероприятий гражданской защиты, оперативной подготовки и антитеррористической деятельности управления гражданской защиты Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

2011- 02.2012 - заместитель начальника Управления по вопросам оперативного реагирования и гражданской защиты Управления МЧС Украины в Николаевской области.

02.2012 - 02.2013 - заместитель начальника Территориального управления по вопросам оперативного реагирования и гражданской защиты Территориального управления МЧС Украины в Николаевской области.

02.2013- по настоящее время - первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

За период службы награжден ведомственными наградами:

- Почетной грамотой МЧС в 2004 году;

- нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны» в 2006 году;

- почетной грамотой МЧС в 2009 году;

- благодарностью МЧС в 2010 году;

- почетной грамотой МЧС в 2012 году;

- медалью ГСЧС Украины «Ветеран службы» в 2018 году.

Напомним, что ранее Президент наградил орденом и присвоил почетное звание николаевским тренеру и директору спортшколы.