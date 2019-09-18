Вятрович ушел с должности главы Украинского института национальной памяти

Владимир Вятрович ушел с должности председателя Украинского института национальной памяти, которую он занимал последние пять с половиной лет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг: - Украина свободна от тоталитарной символики; - архивы КГБ открыты; - справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость; - реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась; - проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом».