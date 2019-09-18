Вятрович ушел с должности главы Украинского института национальной памяти

Владимир Вятрович ушел с должности председателя Украинского института национальной памяти, которую он занимал последние пять с половиной лет.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:
- Украина свободна от тоталитарной символики;
- архивы КГБ открыты;
- справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;
- реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
- проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом».
«Уверен, работа Института должна продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции Достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории – это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», - сообщил Вятрович.