Вятрович ушел с должности главы Украинского института национальной памяти

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Владимир Вятрович ушел с должности председателя Украинского института национальной памяти, которую он занимал последние пять с половиной лет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

- Украина свободна от тоталитарной символики;

- архивы КГБ открыты;

- справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;

- реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

- проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом».

«Уверен, работа Института должна продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции Достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории – это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», - сообщил Вятрович.

Вадим Богданов

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русскийобщество