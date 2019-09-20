Украинский студент намерен запустить экологическое производство бумаги из опавших листьев

В Украине может начаться производство eco-friendly бумаги из опавших листьев. Эту технологию предложил студент КНУ им. Т. Шевченко Валентин Фречка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Он сообщил, что на днях технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и готова к работе в «масштабных условиях».

- Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины. Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественная, - сообщил исследователь.

По его словам, сейчас необходимо усовершенствовать некоторые детали, но в целом уже скоро можно будет говорить о первой в мире линии переработки опавших листьев на бумажную продукцию. Ранее Валентин Фречка благодаря своему проекту получил «золото» на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций Министерства образования и науки Украины.