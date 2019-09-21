Миллионы людей по всему миру вышли на протесты, призванные обратить внимание на климатический кризис

В пятницу, 20 сентября, миллионы людей по всему миру приняли участие в глобальной забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press.

Демонстрации стартовали с Австралии, где участники забастовки вышли на улицы 110 городов и поселков, включая Сидней и столицу страны Канберру.

Они призывали свою страну, крупнейшего в мире экспортера угля и сжиженного природного газа, принять решительные меры для сокращения выбросов парниковых газов.

Как известно, протесты частично вдохновлены шведской активисткой-подростком Гретой Тунберг, которая в течение прошлого года организовывала еженедельные демонстрации под названием «Пятницы ради будущего», призывая мировых лидеров активизировать свои усилия по борьбе с изменением климата.

Сотни митингов прошли по всей Европе, в том числе в Чехии, Германии, Великобритании и Польше. В Берлине, по словам организаторов, 80 тысяч человек собрались перед столичными Бранденбургскими воротами.

В столице Финляндии Хельсинки человек, одетый в костюм Санта-Клауса, стоял у здания парламента с табличкой: «Мой дом горит, мой олень не умеет плавать».

Менее многочисленные протесты прошли в Азии, в частности в Японии, Южной Корее, Филиппинах, Гонконге и Индии.

Дальнейшие митинги запланированы позже в пятницу в Соединенных Штатах, где, по словам организаторов, ожидается более 800 мероприятий.

Ранее сообщалось, что украинский студент намерен запустить экологическое производство бумаги из опавших листьев.