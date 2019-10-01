Шварценеггер подарил экоактивистке Грете Тунберг электромобиль «Tesla»

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил 16-летней экологической активистке Грете Тунберг электромобиль «Tesla Model 3».

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Car and Driver».

По словам пресс-секретаря актера, Шварценеггер был поражен встречей с Тунберг в мае и предложил ей помощь в организации поездок по Америке. Он решил подарить ей электромобиль, чтобы девушка могла с «меньшим вредом для окружающей среды» передвигаться по США и Канаде для участия в акциях протеста и других мероприятиях на тему изменения климата.

После новостей о том, что Шварценеггер подарил Грете электрокар, фанаты голливудской звезды решили, что это был его любимый электрический «Hummer», но спикер актера заявил, что это было бы очень сложной задачей. Он сообщил, что активистке презентовали «Tesla Model 3».

Сам Шварценеггер также является приверженцем борьбы против изменения климата. В 2017 году с речью на эту тему он выступил в ООН.

Напомним, 23 сентября Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их «пустые слова» и бездействие в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в «краже её детства». 25 сентября Тунберг получила премию «За правильный образ жизни», которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

Согласно исследованиям ученых, экологичность электрокаров сомнительна. Токсичным является процесс производства аккумуляторов, а сами электромобили производят еще больше выбросов твердых частиц, чем традиционные авто.