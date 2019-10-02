Главари террористов ЛДНР заявили, что не отдадут Украине контроль над границей - у Зеленского назвали это блефом и игрой

Главари террористов, контролируют часть Донецкой и Луганской областей, утверждают, что Украина не получит никакого контроля над границей, а они сами решат, когда проводить выборы, на каком языке разговаривать и как интегрироваться с Россией.

Об этом говорится в совместном заявлении боевиков Дениса Пушилина (главарь НЗФ «ДНР») и Леонида Пасечника (главарь НЗФ «ЛНР»). Это заявление опубликовал один из информационных ресурсов террористов, передает «Цензор.НЕТ».

«Украина сегодня благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», что гарантирует Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - сказано в заявлении.

Пушилин и Пасечник добавили, что их представители продолжат участие в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправления и самоопределения».

«Когда он (Зеленский. - Ред.) говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас будут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули главари террористов.

Также они отметили, что им многое не нравиться в нынешней редакции этого закона, «в который Порошенко понаставлял неприемлемых оговорок. И эти предостережения и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя»

Боевики утверждают, что любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с ними.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и глупые односторонние заявления», - подытожили Пушилин и Пасичник.

При этом, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко комментируя заявление боевиков, отметил, что они блефуют.

«Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное – это блеф и игра», - цитируют Яременко «Новости Донбасса».

Также Яременко отказался называть возможную дату местных выборов в ОРДЛО, так как еще не решены вопросы безопасности.

«Выполнение пакета условий безопасности Минских соглашений раскрывает возможности для всего остального», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».