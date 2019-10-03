В Николаеве установили новый светофор на улице Космонавтов – возле школы №20

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В Николаеве заработал новый светофор на улице Космонавтов, в районе школы №20.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

«Плотный транспортный поток делал пересечение проезжей части очень опасным, особенно для детей. Сейчас на данном участке заработало 4 светофора для автомобилей и 2 для пешеходов. Последние оснащены звуковым оповещением для людей с недостатками зрения».

«Кроме этого, по заказу департамента ЖКХ проводят ремонт тротуарной части и восстановление пешеходной разметки. Надеемся, все участники дорожного движения с уважением будут относиться друг к другу и соблюдать правила, чтобы не подвергать опасности себя и других людей», - сообщили в департаменте.

Напомним, что также в Николаеве установили светофоры на аварийном перекрестке проспекта Центрального и улицы 8-го Марта. 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество