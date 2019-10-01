В Николаеве на аварийном перекрестке проспекта Центрального и 8-го Марта установили светофоры

В Николаеве с 1 октября заработали светофорные объекты на аварийном перекрестке проспекта Центрального и улицы 8-го Марта.

Об этом сообщает департамент ЖКХ Николаевского горсовета сообщает на своей странице в Facebook.

«Очередной аварийный перекресток - со светофорами. С сегодняшнего дня стало регулируемым пересечение проспекта Центрального и улицы 8-го Марта», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что до сих пор, несмотря на наличие пешеходных «зебр», через плотный поток автомобилей и пешеходов на данной дорожной развязке сохранялась стала крайне напряженная ситуация.

Поэтому, по заказу департамента ЖКХ на перекрестке смонтировано 12 светофоров для пешеходов и 14 - для автомобилей.

Водителей просят придерживаться правил дорожного движения и взаимного уважения на дороге.

Согласно данным сайта публичных закупок Prozorro договор на установку светофоров по данному адресу заключен с фирмой «Коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное управление» на сумму 943 тысячи 908 гривен.

Напомним, как ранее водитель автомобиля двигаясь по проспекту Центральному со стороны улицы 8-го Марта влетел в клумбу.

Также, в Николаеве на проспекте Центральном, в районе его пересечения с улицей 8-го Марта автомобиль «Toyota Camry» сбил человека на пешеходном переходе.