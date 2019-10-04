В Николаеве демонтировали шесть незаконных рекламных конструкций

В Николаеве в пятницу, 4 октября, демонтировали шесть незаконно установленных рекламных конструкций.

Об этом сообщают на странице администрации Центрального района в Facebook.

Так, администрация совместно с представителями Центрального отдела полиции в Николаевской области организовала и провела плановые мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, расположенных без соответствующих разрешительных документов на территории района.

Во исполнение решения исполкома Николаевского горсовета от 13.09.2019 №989 подрядная организация демонтировала шесть рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что в Житомире на детей упал рекламный баннер – четверо пострадавших в больнице.