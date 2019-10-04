«Николаевводоканал» отключил от водоснабжения 411 абонентов, которые задолжали за услуги

В пятницу, 4 октября, состоялся очередной рейд по отключению абонентов, имеющих задолженность перед ГКП «Николаевводоканал».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Тем абонентам, которые получили предупреждение об отключении и не явились в абонентский отдел предприятия в месячный срок с момента получения предупреждения - услугу водоснабжения будет прекращено. По состоянию на 4 октября отключено 411 абонентов, оплатили задолженность - 34 абонентов, появились в абонентский отдел и заключили договоры реструктуризации - 104.

Также отмечается, что после отключения, должник кроме своего долга должен уплаты расходы на отключение и повторное подключение водоснабжения. 17 абонентов, которым было прекращено водоснабжение или водоотведение, кроме суммы долга оплатили восстановление услуг.

В случае если у абонента нет запорной арматуры или колодца выполняется механическое отключение путем вырезания части трубы.

На предприятии обращаются к потребителям с призывом к диалогу, а также акцентируют внимание на том, что несвоевременная оплата создает угрозы для устойчивой работы предприятия.

Напомним, что по состоянию на 18 сентября «Николаевводоканал» отключил от водоснабжения более 300 должников.