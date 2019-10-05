Американский Музей новостей до конца года закроется из-за финансовых проблем

Американский Музей новостей The Newseum завершит свою работу в конце 2019 года.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте музея, передаёт Читомо.

За более чем 11 лет существования его посетили почти 10 миллионов человек. Теперь его закрывают по финансовым причинам.

«Мы знаем, что посетители любят Newseum... Но много лет он боролся в финансовой битве, и продолжать свою деятельность в этом же месте стало невозможным», - говорится в заявлении.

Как известно, музей новостей - единственный в мире музей индустрии новостей, а также того, что с этим связано: журналистики и средств массовой информации. Он расположен в центре Вашингтона на перекрестке Пенсильвания-авеню и Шестой Стрит.

Музей состоит из 7-ми уровней галерей, театров, торговых площадей и других сервисов для посетителей. Стеклянный прозрачный фасад украшает мраморная стела высотой 22,5 метра, где высечена Первая поправка к Конституции США.

Общая площадь Музея новостей - 196 тысяч квадратных метров, экспозиция занимает около 70 тысяч квадратных метров. Его сооружение обошлось в примерно $450 миллионов, включая $100 миллионов, потраченных на приобретение в собственность земельного участка.

Музей новостей насчитывает 14 основных экспозиций, где представлена всемирная история индустрии новостей за 5 прошлых веков, электронные новости, фотожурналистика, международные новости, а также то, как средства массовой информации освещали такие значимые исторические события, как падение Берлинской стены или теракты 11 сентября 2001 года.

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