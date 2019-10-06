Власти Нидерландов заявили, что их страну больше нельзя называть Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить использование названия Голландия (Holland) и вместо этого будет использовать только официальное название для обновления глобального имиджа страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «The Guardian».

Национальный ребрендинг, подписанный лидерами бизнеса, советом по туризму и центральным правительством, будет развернут в конце этого года. Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей в Амстердаме.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Национальная футбольная команда, которую часто называют за границей Голландией, будет называться исключительно Нидерландами.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел сказала, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

- Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход, - сказала она.

Северная и Южная Голландия – это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI век Голландия была единым политическим объединением. К ХVII веку она была доминирующей частью тогдашней Голландской республики. Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает низкие страны, возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Амстердама побеспокоилась о жрицах любви и намерена закрыть квартал красных фонарей.