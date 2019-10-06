В Саудовской Аравии иностранцам разных полов разрешили жить в одном номере в гостинице

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 0 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

В Саудовской Аравии иностранцам разных полов разрешили останавливаться в одном номере в гостинице без подтверждения родственных связей.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Reuters».

Решение относительно иностранцев приняла комиссия по туризму и национальному наследию страны. Граждане Саудовской Аравии и дальше должны предоставлять доказательства родства при заселении в отель. Тем не менее, женщины получили право самостоятельно снимать номер в гостинице.

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии женщинам разрешили путешествовать без мужчин.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество