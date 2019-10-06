В США врачам удалось спасти младенца, родившегося без части черепа

В американском городе Гарфилд, штат Нью-Джерси, родился мальчик Лукас с недостающей частью черепа. Такой врожденный порок называется экзенцефалией. Но ребенок выжил, вопреки прогнозам врачей.

Об этом сообщает «New York Post».

Врачи еще при проведении УЗИ говорили матери, что ребенок может не прожить и дня, и предлагали сделать аборт. Однако родители решились на роды и подготовили к вероятной смерти младенца трех своих маленьких дочерей. Но Лукас выжил, его поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Врачи больницы провели уникальную операцию, и семье позволили забрать малыша домой.

Теперь через несколько месяцев доктора планируют еще раз прооперировать мальчика, чтобы реконструировать его череп. Ребенку недавно исполнилось семь месяцев.

Юный американец считается первым ребенком с экзенцефалией, сумевшим прожить так долго. Сообщается, что Лукас чувствует себя хорошо.

Напомним, как в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины врачи провели уникальную операцию. Пациентом стал недоношенный ребенок весом в 1 килограмм.