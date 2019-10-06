Китай вывел на орбиту спутник для зондирования Земли - это позволит делать фотоснимки с разрешением менее одного метра

Китай запустил с космодрома Тайюань в провинции Шаньси спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения Гаофэнь-10.

Об этом сообщает Синьхуа.

Спутник был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-4С и успешно выведен на заданную орбиту. Это уже 314-й по счету полет ракет-носителей серии Чанчжэн.

Утверждается, что установленная на спутнике оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.

Гаофэнь-10 будет использоваться будет использоваться для наблюдения при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, что в Украине 23 августа, впервые за время новейшей истории страны, прошли успешные огневые испытания ракеты-носителя «Циклон-4», которая будет выводить спутники на орбиту.