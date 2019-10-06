Премьер Великобритании Джонсон заявил, что не уйдет в отставку и будет требовать Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полон решимости добиться «Брекзита» любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил лондонский еженедельник «The Sunday Times» со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о «Брекзите», британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем», - говорится в материале.

По словам собеседников издания, Джонсон покинет премьерский пост лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

«Пока полиция не постучится в дверь на Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», - цитирует The Sunday Times слова высокопоставленного представителя правящей Консервативной партии.

Напомним, в Великобритании оппозиционные партии рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона.