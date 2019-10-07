Президент назначил судью Братского райсуда Николаевской области – из-за отсутствия судей с полномочиями год там не рассматривали дела

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судью Братского районного суда Николаевской области.

Об этом свидетельствует указ 735/2019, опубликованный на сайте главы государства 7 октября.

На должность судьи Братского райсуда Николаевщины назначена Инна Скарницкая.

Отметим, что 10 сентября Высший совет правосудия подал Президенту представление о назначении Скарницкой на эту должность. В октябре 2013 года ее назначили указом тогдашнего Президента, а в 2018 году срок ее полномочий истек, в связи с чем судья не могла совершать правосудие. После прохождения квалификационного оценивания Комиссия рекомендовала назначить ее на эту должность бессрочно.

На сайте самого суда указано, что с 7 по 11 октября судья Скарницкая находится в ежегодном отпуске. При этом, нет информации о том, что в штате суда есть еще судьи, кроме Скарницкой. Последние решения и постановления, как следует из информации в Едином реестре судебных решений, были вынесены судом 17 октября 2018 года - на протяжении года суд не мог полноценно работать из-за отсутствия судей с судейскими полномочиями.

Напомним, что ранее Высший совет правосудия внес представления Президенту Украины о назначении судей в Ленинский и Заводский районные суды Николаева и Вознесенский горрайонный суд области.