Николаевец заявил, что в его доме из-за одного должника отключили от газа сразу пять квартир

В Николаеве в доме по адресу улица Шоссейная,4 в понедельник, 7 октября, сотрудники «Николаевгаза» отключили от газа пять квартир, которые находятся по одному стояку.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из жильцов дома.

По его словам, весь стояк отключили из-за того, что у одной из квартир есть долг за газ. Теперь жильцы остальных четырех квартир остались без газа, хотя исправно платят за эту коммунальную услугу.

- Никого не предупредили, приехали, когда все были на работе. Они не могли попасть к жильцу, который должен, и сейчас все сидят без газа. А внизу живут пенсионеры, маленькие дети. У нас газовые колонки и плиты, ни помыться, ни еду приготовить. Куда обращаться – не знаем, - рассказал николаевец.

Также мужчина отмечает, что звонил за помощью в мэрию, но там ему сказали обращаться на «горячую линию» главы Николаевской ОГА. Но туда он дозвониться не смог – оказалось, что эта линия работает до 17:00.

В пресс-службе «Николаевгаза» рассказали «Преступности.НЕТ», что на этом стояке обнаружили утечку на кране и поэтому перекрыли газ. Завтра газовщики проведут испытания, проверку с обязательным доступом во все квартиры на стояке и только после этого смогут возобновить подачу газа. Такую процедуру они объясняют обязательными мерами безопасности, чтобы не возникла чрезвычайная ситуация.

Напомним, что ранее жильцы двух многоэтажек жаловались, что «Николаевгаз» отключил их от газоснабжения. Аналогичный случай с отключением газа из-за должника возникал в доме на улице Лазурной.