Instagram откажется от функции, которая позволяет следить за активностью своих друзей

Instagram откажется от вкладки «Подписки», где содержится информация об активности пользователей – лайки, комментарии и новые подписки. Функция исчезнет в течение недели.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «BuzzFeed News».

У части пользователей вкладка пропала ещё в августе 2019 года. Теперь компания подтвердила, что «Подписки» исчезнут у всех. После этого при нажатии на сердечко внизу экрана появятся только действия, связанные с аккаунтом пользователя.

Компания отказалась от этой функции во избежание недоразумений. Руководитель по продукту Instagram Вишал Шах рассказал, что многие пользователи не знали о вкладке, а потому ей не пользовались. Шах также аргументировал решение стремлением соцсети к упрощению интерфейса.

- Люди не всегда знают, что их активность видна другим пользователям. Получается, что функция не всегда служит для тех целей, для которых предназначена. Она вызывает у людей недоумение по поводу того, что их действия отображаются в приложении, - сказал Вишал Шах.

Instagram запустил вкладку «Подписки» в 2011 году. В то время страница служила способом поиска нового контента, но теперь эту функцию выполняет вкладка «Интересное». Через «Подписки» пользователи начали следить за активностью своих партнёров и друзей.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2019 год Instagram и Facebook в Украине удалили более миллиона ботов.